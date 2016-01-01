صامويل إيطو مهدد بالسجن
أفاد القضاء الإسباني بأن النجم الكامروني صامويل إيطو قد يكون جمع من خلال الجنح المرتكبة ما لا يقل عن 10 سنوات سجنا بسبب التهرب الضريبي، وحددت المصالح القضائية قيمة المبالغ المالية التي تمثل تهربا ضريبيا لصامويل إيطو بـ3.9 مليون أورو. وقالت ذات المصالح القضائية بأن مجموع ما يجب أن يقدمه صامويل إيطو هو 14.3 مليون أورو وهي عبارة عن المبلغ المستحق والذعائر المترتبة عن التهرب الضريبي إضافة إلى سجن نافذ يصل إلى 10 سنوات.
وقالت المصالح الضريبية أن هذه التقارير تم تحويلها إلى المحكمة بهدف النطق بالحكم.
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