مصرع مدير كرة القدم في نادي الجيش السوري بقذيفة هاون

قتل نزيه نعمان، مدير كرة القدم في نادي الجيش، بطل الدوري السوري في قصف بقذائف الهاون على العاصمة السورية، دمشق.

وأصيب نعمان مساء الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني بشظايا قذيفة هاون أثناء تواجده في مدينه الفيحاء الرياضية ما أدى إلى وفاته.

وأكدت مصادر موثوقة في وقت لاحق لوكالة فرانس برس أن قذيفة الهاون سقطت بالقرب من الملعب التدريبي لنادي الجيش الملاصق لمدينة الفيحاء الرياضية خلال تواجد لاعبي الفريق ما أدى إلى مصرع العقيد نعمان وإصابة حارس المرمى علي مريمية بشظية في قدمه وقد تم علاجه.

وتتعرض مدينة الفيحاء الرياضية ومحيطها في منطقة المزرعة بشكل شبه يومي للقذائف.

وقتل وجرح العديد من الرياضيين في هذه المدينة التي تضم ملاعب لمختلف الألعاب إضافة إلى مقر اتحاد كرة القدم الذي أصيب قبل أشهر بعدة قذائف صاروخية خلفت أضرارا مادية كبيرة.

يذكر أن الأزمة التي تعيشها سوريا منذ نحو 6 سنوات أدت إلى مقتل أكثر من 300 رياضي ورياضية في مختلف الألعاب جراء التفجيرات أو قذائف الهاون.