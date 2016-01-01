الحارس الاسطورة والهداف روجيرو مدربا جديدا لساو باولو
أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، انه عين مدربا جديدا لفريقه، هو الحارس الاسطورة والهداف روجيرو سيني، الذي خاض معه 1237 مباراة، وسجل له 131 هدفا.
وأسال النادي، قبل الاعلان الرسمي، لعاب انصاره عندما بث للحظة على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحمل شعار ساو باولو مع كرسي فارغ من المدرب الاسطورة رقم واحد ويحمله روجيرو طوال مسيرته.
وسيحل روجيرو (43 عاما)، الذي يطلق عليه البرازيليون لقب "بيليه المرمى"، محل ريكاردو غوميش، الذي أقيل، أمس الأربعاء، بسبب تواضع نتائج الفريق القابع في المركز الثالث عشر (7 هزائم و5 تعادلات و6 انتصارات).
واعتزل روجيرو كلاعب قبل نحو عام، وتحديدا في دجنبر 2015، دخل بعدها مدارس التأهيل لوظيفة مدرب، وخضع لدورات عملية، خصوصا، تحت اشراف المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي.
وبدأ روجيرو مسيرته في سن السابعة عشرة مع نادي ماتو غروسو (وسط البرازيل) المتواضع قبل الالتحاق بساو باولو عام 1990.
وبمشاركته في 1237 مباراة، حقق روجيرو رقما قياسيا عالميا في عدد المباريات مع ناد واحد.
وكان روجيرو قائدا لفريقه على مدى 16 عاما واحرز معه 26 لقبا محليا وقاريا، منها لقبان في مسابقة ليبرتادوريس لاندية امريكا الجنوبية الموازية لدوري ابطال اوروبا، وكأس العالم للاندية مرة واحدة والكأس القارية للاندية (مرة واحدة) وبطولة الدوري البرازيل 3 مرات.
لكن الاهداف الـ131 التي سجلها (69 من ضربة جزاء و61 من ضربة حرة وهدف واحد خلال اللعب) تشكل رقما قياسيا بالنسبة لحارس مرمى وجعلته ثاني افضل هداف في فريق ساو باولو.
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