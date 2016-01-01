رقم اعمال وارباح قياسية لبايرن ميونيخ في الموسم الماضي

نشر نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، حصيلة لموسم 2015-2016 تشهد على عافيته المالية برقم اعمال وصل الى 627 مليون أورو وبزيادة اكثر من 100 مليون أورو عن الموسم السابق.



واشار العملاق البافاري الى ان الارباح قبل احتساب الضرائب زادت بنسبة 8ر23 في المائة عن موسم 2014-2015 حيث وصلت حينها الى 33 مليون أورو.



واكد المدير المالي في النادي، يان كريستيان دريزن، ان الهدف هو "التمكن دائما من اجراء الاستثمارات الضرورية على صعيد اللاعبين المحترفين والاستمرار في المنافسة بين النخبة الاوروبية".



وتشكل هذه النتائج ارقاما قياسية بالنسبة الى النادي، الذي يفتخر بان عدد المنتسبين اليه وصل مع اقتراب نهاية شهر نونبر الجاري إلى 284 الف منتسب.



وارتفعت المصاريف المخصصة للاعبين والعاملين في النادي ب33 مليون أورو بالنسبة للموسم الماضي، لكن زادت ايضا نسب المداخيل من الرعاية والتسويق (8ر169 مليون مقابل 9ر113 مليون قبل عام)، وكذلك حقوق النقل التلفزيوني (4ر83 مليون مقابل 3ر58 مليون).



ويتقدم بايرن ماليا بفارق كبير على الاندية الاخرى في المانيا، حيث يأتي بوروسيا دورتموند في المرتبة الثانية (رقم اعمال 376 مليون أورو).



أما على الصعيد الاوروبي، يبقى برشلونة الاسباني في المقدمة (679 مليونا)، لكن بايرن تفوق على القطب الاسباني الاخر ريال مدريد (620 مليونا).



رياضيا، بلغ بايرن ميونيخ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في السنوات الخمس الاخيرة مع لقب في هذه المسابقة عام 2013 بعد ان حل وصيفا في 2012، فضلا عن 4 القاب متتالية في الدوري المحلي.