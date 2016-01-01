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توقيف لاعب بالدوري الأرجنتيني 22 مباراة لاعتدائه على حكمة (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 32 دقيقة مضت
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توقيف لاعب بالدوري الأرجنتيني 22 مباراة لاعتدائه على حكمة (فيديو) توقيف لاعب بالدوري الأرجنتيني 22 مباراة لاعتدائه على حكمة (فيديو)

 أعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه أوقف اللاعب ايمانويل فرانسيس 22 مباراة لاعتدائه بالضرب على الحكم خلال المباراة. 

وقام فرانسيس اللاعب في نادي ديبورتيفو ميرلو من الدرجة الرابعة بتوجيه لكمة الى عنق حكمة الخطوط ماريا يوجينيا روكو، التي هربت منه لتحتمي في احد غرف الملعب. 

وإضافة إلى الشكوى التي قدمتها الى الاتحاد الارجنتيني للعبة، رفعت روكو على اللاعب دعوى امام القضاء المدني. 

وأعلن الاتحاد العقوبة، اليوم، حيث من المقرر أن تنظم في بوينوس ايرس مظاهرة نسائية بمناسبة "اليوم العالمي" لمناهضة العنف ضد المرأة. 



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