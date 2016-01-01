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نتائج قرعة كاس القارات 2017 في روسيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 44 دقيقة مضت
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نتائج قرعة كاس القارات 2017 في روسيا

 

احتضنت مدينة كازان الروسية مساء اليوم السبت مراسم سحب قرعة كأس القارات 2017 ، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات نارية وخصوصاً للمنتخب الألماني في المجموعة الثانية.

وجاء في المجموعة الأولى كلٍ من منتخب روسيا إلى جانب البرتغال والمكسيك ونيوزيلندا ، فيما تواجد المنتخب الألماني في المجموعة الثانية إلى جانب تشيلي وأستراليا وبطل إفريقيا.

وضمت القرعة ثماني منتخبات مقسمة على مجموعتين وتضم كل منهما أربعة منتخبات ، فيما تقام البطولة في الفترة ما بين 17 حزيران / يونيو حتى الثامن من تموز / يوليو 2017.

وسيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات لكرة القدم 2017 ، في حين ستقام فعاليات البطولة على مدى ست عشر يوماً .

 

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