نتائج قرعة كاس القارات 2017 في روسيا

احتضنت مدينة كازان الروسية مساء اليوم السبت مراسم سحب قرعة كأس القارات 2017 ، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات نارية وخصوصاً للمنتخب الألماني في المجموعة الثانية.

وجاء في المجموعة الأولى كلٍ من منتخب روسيا إلى جانب البرتغال والمكسيك ونيوزيلندا ، فيما تواجد المنتخب الألماني في المجموعة الثانية إلى جانب تشيلي وأستراليا وبطل إفريقيا.

وضمت القرعة ثماني منتخبات مقسمة على مجموعتين وتضم كل منهما أربعة منتخبات ، فيما تقام البطولة في الفترة ما بين 17 حزيران / يونيو حتى الثامن من تموز / يوليو 2017.

وسيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات لكرة القدم 2017 ، في حين ستقام فعاليات البطولة على مدى ست عشر يوماً .