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لهذا السبب رونالدينيو يقرر تأجيل زيارته للمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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لهذا السبب رونالدينيو يقرر تأجيل زيارته للمغرب لهذا السبب رونالدينيو يقرر تأجيل زيارته للمغرب

أخبارنا المغربية :

قرر رونالدينيو ، النجم البرازيلي ولاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، تأجيل زيارته للمغرب إلى فبراير من السنة المقبلة، عوض دجنبر المقبل، في إطار حملة دولية لمساعدة أبناء الفقراء في بعض المناطق النائية في المغرب.

وأوضحت صحيفة "آخر ساعة" في عددها الصادر يوم الإثنين 28 نونبر الجاري، أن مشاكل على مستوى التنظيم حالت دون مجيء رونالدينيو في الموعد المحدد، مؤكدة أنه أعلن عن قدومه في فبراير المقبل إلى المغرب كأول محطة إفريقية له والثالثة عالميا، بعد أن زار كلا من الأوروغواي وبوليفيا في أمريكا الجنوبية.

وأبرزت مصادر ذات اليومية، أنه من المرتقب أن يزور على امتداد ثلاث أيام،  بعض القرى ضواحي مدينة تيزنيت وزاكورة والراشدية، قبل شد الرحال إلى قرية أخرى.

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