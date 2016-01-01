جنون في أسعار تذاكر كلاسيكو الأرض

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قيمة أسعار تذاكر كلاسيكو كامب نو السبت المقبل بين برشلونة صاحب الأرض وريال مدريد الضيف في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة ان هناك ارتفاع كبير في قيمة التذاكر في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي حيث لا يريد أحد من عشاق الفريقين ان يخسر فرصة حضور اللقاء من المدرجات وعيش أجواء رائعة في مباراة لا يمكن تفويتها.

برشلونة لا تزال لديها التذاكر المتاحة من خلال القنوات الرسمية حيث يتم بيع تذاكر كبار الشخصيات بقيمة تتراوح بين 1300يورو إلى 2100 يورو.

وتطلق شركات من خلال مواقع الانترنت مثل فياجوجو وتيتكيت بيتس تذاكر بأسعار أرخص حيث تتراوح قيمة التذاكر بين 500 يورو إلى 1100 يورو.

ويمكنك الحصول على أرخص سعر للتذكرة من قبل شركة فياجوجو مقابل 437 يورو فقط بينما أغلى سعر للتذكرة ضمن مقاعد كبار الشخصيات وصل إلى 13185 يورو.

أطلقت شركة تيكيتبيت بيس أسعار فاضحة مثل 120 ألف يورو مقابل تذكرة واحدة .. أتظن انك لم تقرأ الرقم بشكل صحيح لكن الحقيقة أن هناك أكثر من تذكرة أطلقت بالفعل بهذا المبلغ بينما كانت أرخص تذكرة أطلقتها الشركة بقيمة 513 يورو وهو ما يؤكد ان مباراة برشلونة ضد ريال مدريد أو كلاسيكو الأرض كما يطلق عليها تمثل ثروة كبيرة بالنسبة للأندية وشركات الرعاية.