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مصرع فريق برازيلي في تحطم طائرة بكولومبيا ولاعب واحد ينجو

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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مصرع فريق برازيلي في تحطم طائرة بكولومبيا ولاعب واحد ينجو

أفادت مصادر إعلامية الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني بأن مدافع فريق "شابيكوينسي البرازيلي" ألان روشيل نجا من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل فريقه إلى كولومبيا لخوض نهائي "كوبا سود أمريكانا".

وذكرت المصادر أن المدافع روشيل (27) عاما، كان أول الناجين الذين تم تحديد هويتهم.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت عن تحطم طائرة في كولومبيا، صباح الثلاثاء، على متنها 81 شخصا بينهم فريق "شابيكوينسي" لكرة القدم، المتوجه إلى كولومبيا لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا أمام اتليتيكو ناسيونال.

وأشارت المصادر في وقت لاحق، إلى أن عددا قليلا من الركاب نجوا من هذه الفاجعة.

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