رئيس الفيفا : إنه يوم حزين لكرة القدم

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، أن هذا يوم حزين للغاية لكرة القدم، إثر الحادث الذي تعرضت له طائرة تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم أثناء توجهها لكولومبيا.

وذكر إنفانتينو في بيان: "نأسف كثيراً لحادث الطائرة في كولومبيا.. إنه نبأ صادم ومأساوي.. نتضامن في هذه اللحظات العصيبة مع الضحايا وأسرهم وأصدقائهم".

وأضاف أن "فيفا يود تقديم تعازيه أيضاً لمشجعي شابيكوينسي ولمجتمع كرة القدم ولجميع وسائل الإعلام البرازيلية المتضررة".

وتحطمت الطائرة، التابعة لشركة لاميا البوليفية، الليلة الماضية أثناء توجهها لمطار خوسيه ماريا كوردوبا في مدينة ميديين الكولومبية وكان على متنها 81 شخصاً، بينهم 72 مسافراً إضافة إلى طاقم ملاحة مؤلف من 9 أفراد.

وكان على متن الطائرة بعثة فريق شابيكوينسي المتجهة إلى ميديين لخوض مباراة الذهاب بنهائي بطولة كوبا سودأميريكانا القارية أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، غداً الأربعاء، إلى جانب مجموعة من الصحافيين كانت ستغطي الحدث الرياضي.

وكان شابيكوينسي، حقق مؤخراً إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائي بطولة كوبا سوداميريكانا للمرة الأولى في تاريخه.