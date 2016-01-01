كأس إسبانيا : فالنسيا يهزم ليغانيس بأقدام مغربية (فيديو)

خطا فريق فالنسيا خطوة كبيرة نحو الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه ليغانيس (3-1) في ذهاب دور الـ16، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتقدم فالنسيا بهدفين مبكرين لمنير الحدادي في الدقيقة (3) وألفارو ميدران في الدقيقة (25)، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق مطلع الشوط الثاني، عبر هدف أحرزه الفنزويلي داروين ماشيس في الدقيقة (59)، لكن الدولي البلجيكي (المغربي الأصل) زكرياء البقالي، عمق الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث لفالنسيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، حقق إيبار فوزا ثمينا على مضيفه سبورتينغ خيخون بنتيجة (2-1)، وانتصر ريال بتيس على ضيفه ديبورتيفو لاكورونا بهدف مقابل لا شيء، وساد التعادل الإيجابي مواجهة ألكوركون وإسبانيول.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه ضد هيركوليس اليكانتي من الدرجة الثالثة، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني.