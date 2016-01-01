آرسنال يخطط للإطاحة بفينغر من أجل رالف هازنوتل

يخطط نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع المدير الفني لفريق لايبزغ الألماني، رالف هازنوتل، خلال الفترة المقبلة ليحل محل المدير الفني الحالي لـ"الغانرز"، أرسن فينغر.

وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، بحسب أوليه عربي، أن " الرئيس التنفيذي للنادي إيفان غازيديس، بدأ في البحث عن المرشحين المحتملين لتولي التدريب بدلاً من فينغر خلال الفترة المقبلة".

وأكدت الصحيفة أن مدرب الفريق الألماني الصاعد قاده إلى صدارة الدوري المحلي بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.