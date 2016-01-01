اختيار حكمين مغربيين لادارة مباريات أمم إفريقيا بالغابون و هذه اللائحة الكاملة
بواسطة 2 ساعات 21 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي "الكاف"، عن هوية الحكام المشاركين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية القادمة والتي من المنتظر أن تقام يناير 2017 بالغابون.
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالكاف برئاسة المصري مجدي شمس الدين عن مشاركة الحكم الدولي المغربي رضوان جيد والمساعد الدولي رضوان عشيق رسميا في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية بالغابون.
و هذه اللائحة الكاملة :
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