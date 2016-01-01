الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | إنسانية كافاني تتسبب في معاقبته

إنسانية كافاني تتسبب في معاقبته

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 56 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إنسانية كافاني تتسبب في معاقبته

حصل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأوروغوياني إيدينسون كافاني، على بطاقة صفراء في مباراة في الدوري الفرنسي أمس الأربعاء، بعد أن احتفل بأحد أهدافه بإبراز القميص الخاص بنادي شابكوينسي البرازيلي، الذي تعرض لحادثة جوية مفجعة الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل 71 شخصاً.

 

وسجل كافاني الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في المباراة، التي فاز فيها 2-0 على آنجيه، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

 

وبعد الهدف، خلع كافاني قميص باريس سان جيرمان ليبرز قميص النادي البرازيلي رافعاً يده إلى السماء.

 

وأشهر حكم اللقاء فرانك شنايدر البطاقة الصفراء في وجه كافاني بعد الاحتفال بالهدف، بداعي قيامه بخلع قميصه.

 

وعقب انتهاء المباراة نشر كافاني رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: "أبعث دعمي ودعائي لعائلات هذا النادي الكبير، شابكوينسي، الذي يكافح اليوم من أجل أن يستمر في التقدم".

مجموع المشاهدات: 172 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)