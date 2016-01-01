إنسانية كافاني تتسبب في معاقبته

حصل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأوروغوياني إيدينسون كافاني، على بطاقة صفراء في مباراة في الدوري الفرنسي أمس الأربعاء، بعد أن احتفل بأحد أهدافه بإبراز القميص الخاص بنادي شابكوينسي البرازيلي، الذي تعرض لحادثة جوية مفجعة الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل 71 شخصاً.

وسجل كافاني الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في المباراة، التي فاز فيها 2-0 على آنجيه، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

وبعد الهدف، خلع كافاني قميص باريس سان جيرمان ليبرز قميص النادي البرازيلي رافعاً يده إلى السماء.

وأشهر حكم اللقاء فرانك شنايدر البطاقة الصفراء في وجه كافاني بعد الاحتفال بالهدف، بداعي قيامه بخلع قميصه.

وعقب انتهاء المباراة نشر كافاني رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: "أبعث دعمي ودعائي لعائلات هذا النادي الكبير، شابكوينسي، الذي يكافح اليوم من أجل أن يستمر في التقدم".