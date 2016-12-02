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تشيلسي يقلب الطاولة على مانشستر سيتي و يعزز صدارته

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 45 دقيقة مضت
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تشيلسي يقلب الطاولة على مانشستر سيتي و يعزز صدارته تشيلسي يقلب الطاولة على مانشستر سيتي و يعزز صدارته

ارتدى المهاجم الإسباني الدولي دييغو كوستا عباءة المنقذ مجدداً وسجل هدفاً وصنع هدفاً ليقود فريقه تشيلسي إلى الانتصار الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 3-1 اليوم السبت، على مضيفه مانشستر سيتي في مباراة القمة بافتتاح فعاليات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

وعزز تشيلسي موقعه في صدارة جدول المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 34 ليوسع الفارق مع ليفربول صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 30 نقطة في المركز الثالث لكنه بات مهدداً بفقدان موقعه في هذا المركز إذا فاز أرسنال على مضيفه ويستهام في وقت لاحق اليوم.

ورغم التكافؤ بين مستوى الفريقين في الشوط الأول، أنهى مانشستر سيتي هذا الشوط لصالحه بهدف نظيف عبر النيران الصديقة حيث أحرزه جاري كاهيل مدافع تشيلسي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أهدر مانشستر سيتي عدة فرص ذهبية لتعزيز النتيجة كما عانده الحظ في أكثر من كرة خطيرة قبل أن يرد تشيلسي بهدفين متتاليين أحرزهما الإسباني دييغو كوستا والبديل البرازيلي ويليان في الدقيقتين 60 و70 ثم سجل البلجيكي إيدن هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 90 رغم تفوق مانشستر سيتي من حيث الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

وثأر تشيلسي بهذا الفوز لهزيمتيه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بنتيجة واحدة هي 0-3.

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