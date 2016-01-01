رونالدينيو يلعب "مجانا" للفريق البرازيلي المنكوب

أعلن النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول، رسميا، انضمامه إلى صفوف فريق تشابيكوينسي البرازيلي، الذي فقد غالبية لاعبيه وطاقمه الفني، في حادث سقوط طائرته.

وكان من المقر أن يحل تشابيكوينسي ضيفا على أتليتيكو ناسيونال، في نهائي "كوبا سود أمريكانا" (كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم)، يوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن لم يكتب للاعبي الفريق البرازيلي خوض هذا النهائي التاريخي بالنسبة لهم، بسب تحطم الطائرة التي كانت تقلهم إلى مدينة ميديلين الكولومبية، قبل يومين من المباراة، وعلى متنها 72 راكبا و9 أعضاء من الطاقم، بما في ذلك بعثة تشابيكوينسي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، ولم ينجو سوى خمسة أشخاص، من بينهم مدافع وحارس مرمى الفريق البرازيلي.

وفي لفتة إنسانية رائعة، عرض النجم رونالدينيو، لاعب برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي سابقا، خدماته للعب مجانا مع فريق تشابيكوينسي، لمدة موسم واحد.

وكذلك الأمر، بالنسبة للنجم الأرجنتيني خوان ريكيلمي، الذي سبق له أن دافع عن ألوان برشلونة وفياريال الإسبانيين.

وقال رونالدينيو: "يمر الفريق (شابيكوينسي) بأوقات عصيبة حاليا، إذا اتصلوا بنا، فنحن مستعدون لمساعدتهم".

وعرضت مجموعة من الأندية الأوروبية والبرازيلية إعارة بعض من لاعبيها مجانا لنادي شابيكوينسي، كما تبرع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 40 مليون يورو للفريق، وتبرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بـ3 ملايين يورو. وطلب أتليتيكو ناسيونال، من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، منح كأس "سود أمريكانا" لفريق تشابيكوينسي، بعد تحطم الطائرة، التي كانت تقلهم.