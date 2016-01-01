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فريق إنجليزي يوزع على جماهيره غرامة فرضها على لاعبين تشاجرا معاً

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 21 دقيقة مضت
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فريق إنجليزي يوزع على جماهيره غرامة فرضها على لاعبين تشاجرا معاً فريق إنجليزي يوزع على جماهيره غرامة فرضها على لاعبين تشاجرا معاً

فرض نادي بريستون نورث إيند المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، غرامة على اثنين من لاعبيه لطردهما بعد نشوب مشاجرة بينهما وتوزيع مبلغ الغرامة على الجماهير التي توجهت لمساندة الفريق على ملعب شيفيلد وينزداي.

ووقع الحادث الذي وصفه مدرب الفريق سيمون جرايسون  "بالمحرج"، في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال خسارة بريستون 2-1 السبت الماضي.

وكان وينزداي بعشرة لاعبين عندما بدأ اوين دويل وجيرمين باكفورد في دفع بعضهما البعض والصراخ قبل أن يتدخل زملاؤهما ولاعبو المنافس للفصل بينهما. وقام الحكم سكوت دونكان بطردهما.

ولن يطعن بريستون على قرار طرد لاعبيه وسيتم استغلال أموال الغرامة المفروضة على الاثنين في إعادة ما دفعته الجماهير التي انتقلت لهيلسبره لمساندة الفريق.

واعتذر باكفورد ودويل وقالا إنهما ساندا قرار توزيع مبلغ الغرامة على الجماهير التي تحملت تكلفة تذاكر المباراة. 

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