المعارضة الغابونية تمهل عيسى حياتو 10 ايام لسحب الكان وتنظيمه في بلد آخر (فيديو)

أمهلت المعارضة الغابونية رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عيسى حياتو، حتى الخامس عشر من الشهر الحالي لسحب تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا من البلاد، وإيجاد بلد بديل لاحتضانها، مشددةً على رفضها القاطع أن تجرى فعاليات المسابقة المذكورة على الأراضي الغابونية.

وحسب التقارير الواردة من الغابون، فإن أطراف المعارضة في البلاد، قد أمهلت "الكاف" حتى الـ 15 من ديسمبر الحالي، لسحب تنظيم منافسات "الكان" من البلاد، مضيفةً في رسالة مفتوحة لعيسى حياتو، "أنه في حال عدم نقل البطولة إلى بلد آخر، فستنفذ تهديداتها في الأراضي الغابونية، من خلال دعوة الشعب إلى مقاطعة البطولة الكروية القارية، والنزول إلى الشارع والقيام بالمظاهرات والأعمال التخريبية.

واعتبرت المعارضة أن الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها الغابون والأحداث العنيفة التي عرفتها البلاد بعد انتخاب علي بن بونغو أونديمبا رئيساً للجمهورية لولاية ثانية، ، وراح ضحيتها عدد من المواطنين، تجعل من مسألة احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل، أمراً غير معقول، ما يفرض نقلها إلى بلد آخر "أكثر استقراراً"، حسب الرسالة.