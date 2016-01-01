إنفانتينو يعلن تأييد آسيا لاقتراحه مشاركة 48 منتخبا في كأس العالم

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني انفانتينو، ان الاتحادات الآسيوية للعبة تدعم الاقتراح الذي سيتقدم به لاقامة نهائيات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا موزعة على 16 مجموعة.



وأشار انفانتينو، في ختام قمة للاتحاد الدولي، استمرت ثلاثة ايام في سنغافورة، الى انه يجب اتاحة استضافة كأس العالم من قبل ثلاث دول.



واعلن السويسري ان الاتحادات الآسيوية تؤيد "بالاجماع" توسيع عدد الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم بدءا من سنة 2026، وهو الاقتراح الذي من المقرر ان يرفعه الى مجلس الفيفا الشهر المقبل.



وقال في تصريح صحفي "هم داعمون للتوسيع. كلهم، بالاجماع"، مضيفا ان ممثلي الاتحادات "كانوا مؤيدين للزيادة (في اشارة الى عدد المنتخبات الذي يبلغ حاليا 32)، وغالبية كبيرة جدا منهم كانت تدعم مشاركة 48 منتخبا موزعة على 16 مجموعة تضم كل منها ثلاثة منتخبات".



وكان مصدر في الاتحاد الدولي أفاد، أمس الأربعاء، أن إنفانتينو، الذي كان يقترح حتى الان اقامة بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا ولكن بادوار نهائية كلاسيكية تضم 32، سيعرض مقترحه الجديد خلال اجتماع مجلس الفيفا في التاسع من يناير المقبل والعاشر منه في زيوريخ.



وأضاف "بحسب النظام الجديد، كل منتخب مؤهل سيخوض مباراتين على الاقل في مجموعته. ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 (...) هذا النظام هو المفضل" لانفانتينو.



وسيتم عرض العديد من المقترحات للتصويت على اعضاء المجلس، وهي التسمية الجديدة للجنة التنفيذية للفيفا، منها الحفاظ على الشكل الحالي للنهائيات، او الانتقال لمونديال بمشاركة 40 أو 48 منتخبا.