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تحديد موعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا و كأس "الكونفيدرالية"

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 16 دقيقة مضت
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تحديد موعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا و كأس "الكونفيدرالية" تحديد موعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا و كأس "الكونفيدرالية"

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، عن تحديد 21 ديسمبر الجاري، موعدًا لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".

ويمثل الفتح الرباطي و الوداد الرياضي، الكرة المغربية، في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، فيما يلعب اتحاد طنجة و المغرب الفاسي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية

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