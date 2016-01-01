الدوري الأوروبي : الترتيب النهائي للمجموعات

في ما يلي ترتيب المجموعات من 1 الى 12 ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد الجولة السادسة الأخيرة أمس الخميس:



المجموعة الاولى



الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه



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فنربغشة 6 4 1 1 8 6 13



مانشستر يونايتد 6 4 - 2 12 4 12



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فيينورد 6 2 1 3 3 7 7



زوريا لوغانسك 6 - 2 4 2 8 2



المجموعة الثانية



ابويل 6 4 - 2 8 6 12



اولمبياكوس 6 2 2 2 7 6 8



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يونغ بويز 6 2 2 2 7 4 8



استانا 6 1 2 3 5 11 5



المجموعة الثالثة



سانت اتيان 6 3 3 - 8 5 12



اندرلخت 6 3 2 1 16 8 11



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ماينتس 6 2 3 1 8 10 9



غابالا 6 - - 6 5 14 -



المجموعة الرابعة



زينيت 6 5 - 1 17 8 15



الكمار 6 2 2 2 6 10 8



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ماكابي تل ابيب 6 2 1 3 7 9 7



دندالك 6 1 1 4 5 8 4



المجموعة الخامسة



روما 6 3 3 - 16 7 12



استرا جيورجيو 6 2 2 2 7 10 8



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فيكتوريا بلزن 6 1 3 2 7 10 6



اوستريا فيينا 6 1 2 3 11 14 5



المجموعة السادسة:



اتلتيك بلباو 6 3 1 2 10 11 10



غنك 5 3 - 2 11 9 9



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رابيد فيينا 6 1 3 2 7 8 6



ساسوولو 5 1 2 2 9 9 5



المجموعة السابعة



اياكس 6 4 2 - 11 6 14



سلتا فيغو 6 2 3 1 10 7 9



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ستاندار لياج 6 1 4 1 8 6 7



باناثينايكوس 6 - 1 5 3 13 1



المجموعة الثامنة



شاختار دانييتسك 6 6 - - 21 5 18



غنت 6 2 2 2 9 13 8



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سبورتينغ براغا 6 1 3 2 9 11 6



قونياسبور 6 - 1 5 2 12 1



المجموعة التاسعة



شالكه 6 5 - 1 9 3 15



كراسنودار 6 2 1 3 8 8 7



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سالزبورغ 6 2 1 3 6 6 7



نيس 6 2 - 4 5 11 6



المجموعة العاشرة



فيورنتينا 6 4 1 1 15 6 13



باوك سالونيكي 6 3 1 2 7 6 10



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قره باخ 6 2 1 3 7 12 7



سلوفان ليبيريتش 6 1 1 4 7 12 4



المجموعة الحادية عشرة



سبارتا براغ 6 4 - 2 8 6 12



بئر السبع 6 2 2 2 6 6 8



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ساوثمبتون 6 2 2 2 6 4 8



انتر 6 2 - 4 7 11 6



المجموعة الثانية عشرة



عثمانلي سبور 6 3 1 2 10 7 10



فياريال 6 2 3 1 9 8 9



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زيوريخ 6 1 3 2 5 7 6



ستيوا بوخارست 6 1 3 2 5 7 6