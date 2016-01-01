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الدوري الأوروبي : الترتيب النهائي للمجموعات

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الدوري الأوروبي : الترتيب النهائي للمجموعات الدوري الأوروبي : الترتيب النهائي للمجموعات

في ما يلي ترتيب المجموعات من 1 الى 12 ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد الجولة السادسة الأخيرة أمس الخميس: 

المجموعة الاولى 

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه 

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فنربغشة 6 4 1 1 8 6 13 

مانشستر يونايتد 6 4 - 2 12 4 12 

------------------------------------------------ 

فيينورد 6 2 1 3 3 7 7 

زوريا لوغانسك 6 - 2 4 2 8 2 

المجموعة الثانية 

ابويل 6 4 - 2 8 6 12 

اولمبياكوس 6 2 2 2 7 6 8 

------------------------------------------------- 

يونغ بويز 6 2 2 2 7 4 8 

استانا 6 1 2 3 5 11 5 

المجموعة الثالثة 

سانت اتيان 6 3 3 - 8 5 12 

اندرلخت 6 3 2 1 16 8 11 

-------------------------------------------------- 

ماينتس 6 2 3 1 8 10 9 

غابالا 6 - - 6 5 14 - 

المجموعة الرابعة 

زينيت 6 5 - 1 17 8 15 

الكمار 6 2 2 2 6 10 8 

-------------------------------------------------- 

ماكابي تل ابيب 6 2 1 3 7 9 7 

دندالك 6 1 1 4 5 8 4 

المجموعة الخامسة 

روما 6 3 3 - 16 7 12 

استرا جيورجيو 6 2 2 2 7 10 8 

-------------------------------------------------- 

فيكتوريا بلزن 6 1 3 2 7 10 6 

اوستريا فيينا 6 1 2 3 11 14 5 

المجموعة السادسة: 

اتلتيك بلباو 6 3 1 2 10 11 10 

غنك 5 3 - 2 11 9 9 

------------------------------------------------- 

رابيد فيينا 6 1 3 2 7 8 6 

ساسوولو 5 1 2 2 9 9 5 

المجموعة السابعة 

اياكس 6 4 2 - 11 6 14 

سلتا فيغو 6 2 3 1 10 7 9 

-------------------------------------------------- 

ستاندار لياج 6 1 4 1 8 6 7 

باناثينايكوس 6 - 1 5 3 13 1 

المجموعة الثامنة 

شاختار دانييتسك 6 6 - - 21 5 18 

غنت 6 2 2 2 9 13 8 

-------------------------------------------------- 

سبورتينغ براغا 6 1 3 2 9 11 6 

قونياسبور 6 - 1 5 2 12 1 

المجموعة التاسعة 

شالكه 6 5 - 1 9 3 15 

كراسنودار 6 2 1 3 8 8 7 

-------------------------------------------------- 

سالزبورغ 6 2 1 3 6 6 7 

نيس 6 2 - 4 5 11 6 

المجموعة العاشرة 

فيورنتينا 6 4 1 1 15 6 13 

باوك سالونيكي 6 3 1 2 7 6 10 

-------------------------------------------------- 

قره باخ 6 2 1 3 7 12 7 

سلوفان ليبيريتش 6 1 1 4 7 12 4 

المجموعة الحادية عشرة 

سبارتا براغ 6 4 - 2 8 6 12 

بئر السبع 6 2 2 2 6 6 8 

-------------------------------------------------- 

ساوثمبتون 6 2 2 2 6 4 8 

انتر 6 2 - 4 7 11 6 

المجموعة الثانية عشرة 

عثمانلي سبور 6 3 1 2 10 7 10 

فياريال 6 2 3 1 9 8 9 

------------------------------------------------- 

زيوريخ 6 1 3 2 5 7 6 

ستيوا بوخارست 6 1 3 2 5 7 6 

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