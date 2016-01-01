الدوري الأوروبي : الترتيب النهائي للمجموعات
في ما يلي ترتيب المجموعات من 1 الى 12 ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد الجولة السادسة الأخيرة أمس الخميس:
المجموعة الاولى
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه
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فنربغشة 6 4 1 1 8 6 13
مانشستر يونايتد 6 4 - 2 12 4 12
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فيينورد 6 2 1 3 3 7 7
زوريا لوغانسك 6 - 2 4 2 8 2
المجموعة الثانية
ابويل 6 4 - 2 8 6 12
اولمبياكوس 6 2 2 2 7 6 8
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يونغ بويز 6 2 2 2 7 4 8
استانا 6 1 2 3 5 11 5
المجموعة الثالثة
سانت اتيان 6 3 3 - 8 5 12
اندرلخت 6 3 2 1 16 8 11
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ماينتس 6 2 3 1 8 10 9
غابالا 6 - - 6 5 14 -
المجموعة الرابعة
زينيت 6 5 - 1 17 8 15
الكمار 6 2 2 2 6 10 8
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ماكابي تل ابيب 6 2 1 3 7 9 7
دندالك 6 1 1 4 5 8 4
المجموعة الخامسة
روما 6 3 3 - 16 7 12
استرا جيورجيو 6 2 2 2 7 10 8
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فيكتوريا بلزن 6 1 3 2 7 10 6
اوستريا فيينا 6 1 2 3 11 14 5
المجموعة السادسة:
اتلتيك بلباو 6 3 1 2 10 11 10
غنك 5 3 - 2 11 9 9
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رابيد فيينا 6 1 3 2 7 8 6
ساسوولو 5 1 2 2 9 9 5
المجموعة السابعة
اياكس 6 4 2 - 11 6 14
سلتا فيغو 6 2 3 1 10 7 9
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ستاندار لياج 6 1 4 1 8 6 7
باناثينايكوس 6 - 1 5 3 13 1
المجموعة الثامنة
شاختار دانييتسك 6 6 - - 21 5 18
غنت 6 2 2 2 9 13 8
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سبورتينغ براغا 6 1 3 2 9 11 6
قونياسبور 6 - 1 5 2 12 1
المجموعة التاسعة
شالكه 6 5 - 1 9 3 15
كراسنودار 6 2 1 3 8 8 7
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سالزبورغ 6 2 1 3 6 6 7
نيس 6 2 - 4 5 11 6
المجموعة العاشرة
فيورنتينا 6 4 1 1 15 6 13
باوك سالونيكي 6 3 1 2 7 6 10
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قره باخ 6 2 1 3 7 12 7
سلوفان ليبيريتش 6 1 1 4 7 12 4
المجموعة الحادية عشرة
سبارتا براغ 6 4 - 2 8 6 12
بئر السبع 6 2 2 2 6 6 8
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ساوثمبتون 6 2 2 2 6 4 8
انتر 6 2 - 4 7 11 6
المجموعة الثانية عشرة
عثمانلي سبور 6 3 1 2 10 7 10
فياريال 6 2 3 1 9 8 9
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زيوريخ 6 1 3 2 5 7 6
ستيوا بوخارست 6 1 3 2 5 7 6
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