الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | برنامج ربع نهائي مونديال الأندية

برنامج ربع نهائي مونديال الأندية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
برنامج ربع نهائي مونديال الأندية برنامج ربع نهائي مونديال الأندية

في ما يلي برنامج الدور ربع النهائي في مونديال الأندية لكرة القدم الذي تستضيفه اليابان حتى 18 دجنبر الجاري: 

- الأحد: 

تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي - اميركا المكسيكي 00ر07 ت غ. 

ماميلودي صنداونز الكوري الجنوبي - كاشيما انتلرز الياباني 30ر10 ت غ.

مجموع المشاهدات: 245 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)