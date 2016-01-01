برنامج ربع نهائي مونديال الأندية
في ما يلي برنامج الدور ربع النهائي في مونديال الأندية لكرة القدم الذي تستضيفه اليابان حتى 18 دجنبر الجاري:
- الأحد:
تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي - اميركا المكسيكي 00ر07 ت غ.
ماميلودي صنداونز الكوري الجنوبي - كاشيما انتلرز الياباني 30ر10 ت غ.
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