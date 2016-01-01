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الدوري الإسباني : برنامج المرحلة الخامسة عشرة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الدوري الإسباني : برنامج المرحلة الخامسة عشرة الدوري الإسباني : برنامج المرحلة الخامسة عشرة

في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم : 

- الجمعة: 

ملقة - غرناطة 1-1 

- السبت: 

اوساسونا - برشلونة 00ر12 ت غ 

ريال سوسييداد - فالنسيا 15ر15 ت غ 

لاس بالماس - ليغانيس 30ر17 ت غ 

ريال مدريد - ديبورتيفو لا كورونيا 45ر19 ت غ 

- الأحد: 

ايبار- الافيس 00ر11 ت غ 

سلتا فيغو - اشبيلية 15ر15 ت غ 

اسبانيول - سبورتينغ خيخون 30ر17 ت غ 

ريال بيتيس - اتلتيك بلباو 45ر19 ت غ 

- الإثنين: 

فياريال - اتلتيكو مدريد 45ر19 ت غ 

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