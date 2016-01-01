الدوري الإسباني : برنامج المرحلة الخامسة عشرة
في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم :
- الجمعة:
ملقة - غرناطة 1-1
- السبت:
اوساسونا - برشلونة 00ر12 ت غ
ريال سوسييداد - فالنسيا 15ر15 ت غ
لاس بالماس - ليغانيس 30ر17 ت غ
ريال مدريد - ديبورتيفو لا كورونيا 45ر19 ت غ
- الأحد:
ايبار- الافيس 00ر11 ت غ
سلتا فيغو - اشبيلية 15ر15 ت غ
اسبانيول - سبورتينغ خيخون 30ر17 ت غ
ريال بيتيس - اتلتيك بلباو 45ر19 ت غ
- الإثنين:
فياريال - اتلتيكو مدريد 45ر19 ت غ
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