مدرب روماني يرفض تدريب فريق تركي بعد تفجير إسطنبول
بواسطة ساعة واحدة مضت
رفض مدرب إسترا بطل الدوري الروماني لكرة القدم، ماريوس سوموديكا، تدريب غازي عنتاب سبور رغم الاتفاق على تفاصيل العقد مع النادي التركي بعد مشاهدته صور تفجير إسطنبول السبت.
وانفجرت سيارة ملغومة خارج إستاد فودافون بعد مباراة بشيكتاش ضد بورصة سبور في الدوري وأعقبها هجوم انتحاري بقنبلة في متنزه مجاور بعد أقل من دقيقة وقتل 38 شخصاً وأصاب 155 آخرين.
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