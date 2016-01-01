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الكرة المغربية خارج جوائز "الكـاف"

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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الكرة المغربية خارج جوائز "الكـاف" الكرة المغربية خارج جوائز "الكـاف"

أخبارنا المغربية :

خرجت كرة القدم المغربية من جميع جوائز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقرر إعلان الفائزين بها في 5 يناير المقبل ب"أبوجا".

و أعلنت الكونفدرالية الإفريقية أسماء المرشحين لجوائزها ل 2016، في مسابقات أفضل لاعبة في العام وأحسن لاعب شاب وأفضل موهبة وأفضل مدرب وأحسن حكم وأفضل منتخب "للذكور والإناث"، وأفضل فريق، وخلت جميع اللوائح من أي اسم مغربي، وفق ما أوردته يومية "الصباح".

 
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