مباريات كأس أفريقيا بـ 15 مليون سنتيم فقط !
أخبارنا المغربية :
توصل الاتحاد الإفريقي للبث التلفزيوني والإذاعي إلى اتفاق إطار مع المجموعة الفرنسية "لاغارديير" يقضي بتقليص كلفة حقوق النقل التلفزي للتظاهرات الرياضية الإفريقية.
و بموجب هذا الاتفاق لن تدفع القنوات العمومية الإفريقية سوى 15 ألف أورو (9.3 مليون فرنك إفريقي) لنقل فعاليات نسخة كأس إفريقيا القادمة في الغابون 2017.
القنوات العمومية الإفريقية ستستفيد أيضا بموجب الاتفاق، ومقابل هذا المبلغ البسيط، من حقوق نقل 10 تظاهرات إفريقية كروية أخرى دون دفع فرنك إضافي، حسب ما جاء في يومية الأحداث المغربية.
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