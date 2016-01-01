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الفيفا يغرم الاتحاد الانجليري بسبب شعار زهرة الخشخاش

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الفيفا يغرم الاتحاد الانجليري لكرة القدم بسبب شعار زهرة الخشخاش الفيفا يغرم الاتحاد الانجليري لكرة القدم بسبب شعار زهرة الخشخاش

أنزل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة مقدارها 45 ألف فرنك سويسري (42 ألف أورو) بالاتحاد الانجليزي للعبة، بسبب ارتداء لاعبي المنتخب الاول شعار زهرة الخشخاش خلال مباراة الفريق ضد اسكتلندا، الذي صادف اليوم الذي تحتفل فيه بريطانيا بشهدائها في الحروب. 

وكان لاعبو المنتخبين الانجليزي والاسكتلندي وضعوا شارات زهرة الخشخاش الحمراء على قمصانهم، يوم 11 نونبر الماضي، ضمن مباريات المجموعة السادسة من التصفيات الاوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا. 

وشملت العقوبة أيضا المنتخب الاسكتلندي، الذي سيدفع غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري (18 ألف أورو). 

ويرفض الاتحاد الدولي رفع او ارتداء اي شعارات سياسية او دينية او تجارية على قمصان اللاعبين بغض النظر عن المناسبة. 

كما غرم منتخبا ويلز وايرلندا الشمالية للسبب عينه بمبلغ 20 و15 الف فرنك سويسري على التوالي.

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