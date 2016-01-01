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مدرب منتخب الأرجنتين باوزا: سأرحل إذا تدخل ميسي في اختياراتي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 4 ساعات 10 دقيقة مضت
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مدرب منتخب الأرجنتين باوزا: سأرحل إذا تدخل ميسي في اختياراتي مدرب منتخب الأرجنتين باوزا: سأرحل إذا تدخل ميسي في اختياراتي

نفى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين إدغاردو باوزا، ما يتردد حول تدخل ليونيل ميسي نجم فريق "راقصي التانغو" وبرشلونة في إعداد قوائم لاعبي "الألبيسيليستي"، مؤكداً أنه سيرحل عن تدريب الفريق حال حدوث هذا.

 

وأوضح باوزا خلال تصريحات صحافية: "لكل من يعتقدون أن ميسي يشكل الفريق لي: إذا حدث هذا ..سأرحل"، وفقاً لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية اليوم الخميس.

 

ومن ناحية أخرى، تحدث باوزا عن احتمالية استدعاء كارلوس تيفيز ولاعبين آخرين للمنتخب.

 

وقال: "لا استبعد استدعاء بعض اللاعبين الذين غابوا عن قوائمي، لدينا قائمة بـ60 لاعباً، تيفيز قد يعود في أي لحظة، كنا نتابع دييغو بيروتي وإزكييل غاراي أيضاً، أما خافيير ماسكيرانو فلا أتصوره في مركز قلب الدفاع".

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