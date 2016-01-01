قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية

أخبارنا المغربية :

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس ملك اسبانيا، التي اقيمت يوم الجمعة عن مواجهات ساخنة ، أبرزها مواجهة حامل اللقب برشلونة لنظيره اتلتيك بلباو .

و سيواجه وصيف بطل النسخة الماضية نادي اشبيلية نظيره ريال مدريد.

وستجرى مباريات الذهاب بتاريخ 4 يناير المقبل في حين ان الإياب سيجرى يوم 11 من نفس الشهر.

و في ما يلي البرنامج الكامل :

لاس بالماس - أتلتيكو مدريد

ألكوركون - قرطبة

أتلتيك بلباو - برشلونة

ريال مدريد - اشبيلية

ريال سوسييداد - فياريال

ديبورتيفو لا كورونيا - الافيس

فالنسيا - سيلتا فيجو

أوساسونا - إيبار