بيدرو يقود تشيلسي لتحقيق رقم قياسي بعد الفوز على بورنموث

حقق تشيلسي المتصدر رقماً قياسياً على مستوى النادي بالفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب 3-0 على بورنموث، بفضل هدفين من بيدرو وآخر من إيدن هازارد، ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى 9 نقاط.

واحتاج بيدرو النشيط 24 دقيقة ليسجل هدفاً بفضل تمريرة من سيسك فابريغاس بعد تبادل سريع للكرة بين الثنائي الإسباني وهازارد وويليان ونيمانيا ماتيتش، وسدد بيدرو الكرة من فوق أرتور بوروتش حارس بورنموث.

وأسقط القائد سيمون فرانسيس منافسه هازارد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49 ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي سجلها اللاعب البلجيكي محرزاً هدفه 50 في الدوري الممتاز.

وأضاف تشيلسي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اصطدام تسديدة من بيدرو بأحد المدافعين.

وخلال مسيرته المظفرة بقيادة المدرب أنطونيو كونتي سجل تشيلسي 27 هدفاً ومني مرماه بهدفين فقط.