وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب عربي

فاز الجزائري رياض محرز، جناح ليستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب عربي في 2016، خلال الاستفتاء السنوي لصحيفة "الهداف" الجزائرية، الذي نشرت نتائجه، اليوم الإثنين.

وتفوق محرز، بفارق كبير على المصري محمد صلاح، جناح روما، صاحب المركز الثاني في الاستفتاء الذي شاركت فيه 108 وسيلة إعلام عربية ودولية.

جاء فوز محرز بالجائزة، بعدما قاد ليستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، فيما كان يشبه المعجزة.

ونال محرز 470 نقطة، مقابل 250 لصلاح نجم روما المتألق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ومع منتخب مصر.

وبعد موسمه الرائع مع ليستر، فاز محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، الموسم الماضي كما نال جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

واحتل محرز أيضًا، المركز السابع في تصنيف أفضل لاعبي العالم في 2016، ضمن ترشيحات الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول".

وجاء الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) في المركز الثالث، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، ومساهمته في تأهل العين لنهائي دوري أبطال آسيا.

واحتل المهاجم الجزائري إسلام سليماني، زميل محرز، في ليستر المركز الرابع.

سليمان أفضل مدرب

أما في ترشيحات أفضل مدرب، فقد حصل المدرب الشاب مؤمن سليمان، المدرب السابق للزمالك المصري على الجائزة.

وقاد سليمان الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 2002، لكنه خسر في النهائي، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بينما تُوِّج بكأس مصر على حساب التقليدي الأهلي، في فترة قصيرة، تقل عن 4 أشهر.

وتفوق سليمان، الذي استقال من تدريب الزمالك الشهر الماضي، في الاستفتاء على الجزائري ناصر سنجاق، والمغربي وليد الركراكي.

ونال سليمان 343 نقطة في الاستفتاء، بفارق طفيف عن سنجاق "325 نقطة" الذي قاد مولودية بجاية الجزائري لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي، لكنه خسر أمام مازيمبي، ثم ترك المنصب بسبب خلافات إدارية.

وحصل الركراكي، الذي قاد الفتح الرباطي للتتويج بدوري المحترفين المغربي، وبلوغ نصف نهائي كأس العرش، وكأس الاتحاد الأفريقي، على 291 نقطة.