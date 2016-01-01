قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا

فيما يلي القنوات الأوروبية التي ستنقل كأس أمم أفريقيا 2017 ، المقررة في الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل في الغابون.

يوروسبورت 1 البرتغال

هيسباسات 30 ° w - 12398 h 27500 hd

هيسباسات 30 ° w - 12130 h 27500 sd

هيسباسات 30 ° w - 12363 h 27500 sd

يوروسبورت 1 إسبانيا

هيسباسات 30 ° w - 12227 v 27500 sd

أسترا 19 ° e - 10758 v 22000 sd

أسترا 19 ° e - 10936 v 22000 hd

يوروسبورت 1 ألمانيا

أسترا 19 ° e - 12226 h 27500 sd

يوروسبورت 1 المجر

ثور 1 درجة غربا - 12265 v 28000 sd

يوروسبورت 1 بولندا

هوت بيرد 13 ° e - 10912 v 27500 hd

هوت بيرد 13 ° e - 12189 v 27500 sd

bein الرياضة 1 hd فرنسا

astra 19 ° e - 11377 v 22000

وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900

bein الرياضية 2 hd فرنسا

astra 19 ° e - 11377 v 22000

وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900

bein الرياضة 3 hd فرنسا

astra 19 ° e - 11377 v 22000

يوروسبورت 1 hd جمهورية التشيك

astra 23 ° e - 12111 h 27500 hd

ثور 1 درجة غربا - 11977 h 30000 hd

euro sport 1 hd بلجيكا

أسترا 23 ° e - 12111 h 27500 hd

يوروسبورت 1 hd هولندا

أسترا 23 ° e - 12129 v 29900 hd

فوكس سبورت 2 hd هولندا

أسترا 23 ° e - 12188 h 29900

esp1 روسيا

أسترا 31 ° e - 12071 h 30000 sd

يوروسبورت بلغاريا

هيلاس سات 39 ° e - 12606 h 30000 sd