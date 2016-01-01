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قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا 2017

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا 2017

يبلغ مجموع الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في الغابون بين 14 يناير (كانون الثاني) الجاري و5 فبراير (شباط) المقبل، 16,4 مليون دولار أميركي، بزيادة 64% عن نسخة 2015.

وفي ما يأتي توزيع الجوائز:

- حامل اللقب: 4 ملايين دولار

- الوصيف: مليونا دولار

- المتأهلون إلى نصف النهائي: 1,5 مليون دولار لكل منهم

- المتأهلون إلى ربع النهائي: 800 الف دولار لكل منهم

- ثالث المجموعة: 575 ألف دولار

- رابع المجموعة: 475 ألف دولار

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