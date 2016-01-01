قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا 2017
يبلغ مجموع الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في الغابون بين 14 يناير (كانون الثاني) الجاري و5 فبراير (شباط) المقبل، 16,4 مليون دولار أميركي، بزيادة 64% عن نسخة 2015.
وفي ما يأتي توزيع الجوائز:
- حامل اللقب: 4 ملايين دولار
- الوصيف: مليونا دولار
- المتأهلون إلى نصف النهائي: 1,5 مليون دولار لكل منهم
- المتأهلون إلى ربع النهائي: 800 الف دولار لكل منهم
- ثالث المجموعة: 575 ألف دولار
- رابع المجموعة: 475 ألف دولار
بشرى للفلاحين...عودة الأمطار إلى هذه المناطق بدءا من الغد
أخبارنا المغربية : سناء الوردي من المنتظر أن تشهد عدد من مناطق المملكة بدءا من يوم غد الأربعاء تساقطات مطرية متفرقة بعد حوالي 3 أسابيع متواصلة ... تفاصيل أكثر
- علامات الساعة .. خمسيني القليعة يعترف بممارسته الجنس مع زوجته وابنتها في فراش واحد
- بالفيديو : نايضة بين مدير صفحة الملك محمد السادس وأمير علي .. و ها علاش
- بعد قرار الداخلية منع البرقع، السلفي الحدوشي يطالبها بمنع "ملابس الفسق والعهر"
- هذا ما قام به الجنرال عروب بعد مغادرة "البوليساريو" منطقة الكراكرات
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟