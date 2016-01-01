مباريات السبت في كأس إفريقيا بالغابون و القنوات الناقلة
في ما يلي برنامج مباريات اليوم السبت 14 يناير ضمن كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم التي تستضيفها الغابون الى غاية الخامس من فبراير 2017، حسب التوقيت العالمي (غرينيتش):
المجموعة الاولى :
الغابون .............. غينيا بيساو (المباراة الافتتاحية، الساعة 16,00).
القنوات الناقلة :
British Eurosport 2
TVT International
RTS 1 Senegal
Botswana TV
ORTM
TIM Moçambique
TM 2 MALI
Arena Sport 1
beIN SPORTS 2 HD FR
Tivibu Spor 1
Arena Sport 1 HD Cro
RTI 2 cote d'ivoire
ZNBC TV 1
Tele Congo
beIN SPORTS MAX 3 HD FR
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
ORTB
بوركينا فاسو ...... الكاميرون (19,00).
القنوات الناقلة :
British Eurosport 2
TVT International
RTS 1 Senegal
ORTM
Arena Sport 1
Tivibu Spor 1
Arena Sport 3 HD Cro
CRTV Cameroon
ZNBC TV 1
beIN SPORTS MAX 3 HD FR
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
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