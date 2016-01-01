مباريات السبت في كأس إفريقيا بالغابون و القنوات الناقلة

في ما يلي برنامج مباريات اليوم السبت 14 يناير ضمن كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم التي تستضيفها الغابون الى غاية الخامس من فبراير 2017، حسب التوقيت العالمي (غرينيتش):

المجموعة الاولى :

الغابون .............. غينيا بيساو (المباراة الافتتاحية، الساعة 16,00).

القنوات الناقلة :

British Eurosport 2

TVT International

RTS 1 Senegal

Botswana TV

ORTM

TIM Moçambique

TM 2 MALI

Arena Sport 1

beIN SPORTS 2 HD FR

Tivibu Spor 1

Arena Sport 1 HD Cro

RTI 2 cote d'ivoire

ZNBC TV 1

Tele Congo

beIN SPORTS MAX 3 HD FR

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

ORTB

بوركينا فاسو ...... الكاميرون (19,00).

القنوات الناقلة :

British Eurosport 2

TVT International

RTS 1 Senegal

ORTM

Arena Sport 1

Tivibu Spor 1

Arena Sport 3 HD Cro

CRTV Cameroon

ZNBC TV 1

beIN SPORTS MAX 3 HD FR

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR