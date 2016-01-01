ترددات القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2017
فيما يلي القنوات الأوروبية التي ستنقل كأس أمم أفريقيا 2017 ، المقررة في الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل في الغابون.
يوروسبورت 1 البرتغال
هيسباسات 30 ° w - 12398 h 27500 hd
هيسباسات 30 ° w - 12130 h 27500 sd
هيسباسات 30 ° w - 12363 h 27500 sd
يوروسبورت 1 إسبانيا
هيسباسات 30 ° w - 12227 v 27500 sd
أسترا 19 ° e - 10758 v 22000 sd
أسترا 19 ° e - 10936 v 22000 hd
يوروسبورت 1 ألمانيا
أسترا 19 ° e - 12226 h 27500 sd
يوروسبورت 1 المجر
ثور 1 درجة غربا - 12265 v 28000 sd
يوروسبورت 1 بولندا
هوت بيرد 13 ° e - 10912 v 27500 hd
هوت بيرد 13 ° e - 12189 v 27500 sd
bein الرياضة 1 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900
bein الرياضية 2 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900
bein الرياضة 3 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
يوروسبورت 1 hd جمهورية التشيك
astra 23 ° e - 12111 h 27500 hd
ثور 1 درجة غربا - 11977 h 30000 hd
euro sport 1 hd بلجيكا
أسترا 23 ° e - 12111 h 27500 hd
يوروسبورت 1 hd هولندا
أسترا 23 ° e - 12129 v 29900 hd
فوكس سبورت 2 hd هولندا
أسترا 23 ° e - 12188 h 29900
esp1 روسيا
أسترا 31 ° e - 12071 h 30000 sd
يوروسبورت بلغاريا
هيلاس سات 39 ° e - 12606 h 30000 sd
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