هذا ما قاله نجم الطوغو أديبايور عن المنتخب المغربي
أعرب النجم الطوغولي ايمانويل اديبايور عن قلقه من مواجهة المنتخب المغربي، خلال اللقاء الثاني عن المجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا، المقامة بالغابون.
واعتبر أديبايور في تصريحات صحفية أن المغرب منتخب جيد جدا، مشيرا إلى أن الفريقين يملكان حظوظا متساوية خلال المقابلة.
وقال اديبايور:"المغرب فريق جيد جدا، كل من تأهل الى نهائيات كأس افريقيا لديهم فرصة للفوز، سنأخذ المقابلة على محمل الجد، و سنركز جيدا مثل ليلة الاثنين الماضية، و سنحاول عدم تضييع الفرص التي تأتينا، كل شيء ممكن، و الفريق الذي ستكون له الرغبة أكثر ستكون له فرصة للفوز بالمقابلة."
يشار إلى أن اللقاء سيجرى بعد غد الجمعة، ابتداء من الساعة السابعة بالتوقيت المغربي.
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