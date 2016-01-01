غانا تفوز على مالي بهدف جيان و تعبر لدور الربع (فيديو)

حسم المنتخب الغاني صعوده إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، بعدما تغلب على نظيره المالي 1-0، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الـ4 بالدور الأول للبطولة.

ويدين المنتخب الغاني بفضل كبير في الفوز للنجم أسامواه جيان، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.