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غانا تفوز على مالي بهدف جيان و تعبر لدور الربع (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 29 دقيقة مضت
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غانا تفوز على مالي بهدف جيان و تعبر لدور الربع (فيديو)

حسم المنتخب الغاني صعوده إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، بعدما تغلب على نظيره المالي 1-0، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الـ4 بالدور الأول للبطولة.

ويدين المنتخب الغاني بفضل كبير في الفوز للنجم أسامواه جيان، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

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