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جماهير طوغولية غاضبة تهاجم منزل الحارس اغاسا بعد الخسارة امام المغرب و هذا ما وقع (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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جماهير طوغولية غاضبة تهاجم منزل الحارس اغاسا بعد الخسارة امام المغرب و هذا ما وقع (فيديو)

اخبارنا المغربية : ع . الوزاني 

حاولت بعض الجماهير الطوغولية الغاضبة، مهاجمة منزل أغاسا كوسي، حارس المنتخب الطوغولي ليلة امس الجمعة ، محملين اياه مسؤولية الهزيمة بثلاثية أمام المنتخب المغربي ، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا الغابون 2017.

و حسب مواقع اخبارية افريقية، ساهم ابلاغ الشرطة سريعا في الحيلولة دون وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث مكثت العناصر الامنية طيلة ساعات الليل في محيط المنزل لحمايته من التخريب على يد المشجعين الغاضبين .

 

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