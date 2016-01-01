جماهير طوغولية غاضبة تهاجم منزل الحارس اغاسا بعد الخسارة امام المغرب و هذا ما وقع (فيديو)

اخبارنا المغربية : ع . الوزاني

حاولت بعض الجماهير الطوغولية الغاضبة، مهاجمة منزل أغاسا كوسي، حارس المنتخب الطوغولي ليلة امس الجمعة ، محملين اياه مسؤولية الهزيمة بثلاثية أمام المنتخب المغربي ، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة من منافسات كأس أمم إفريقيا الغابون 2017.

و حسب مواقع اخبارية افريقية، ساهم ابلاغ الشرطة سريعا في الحيلولة دون وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث مكثت العناصر الامنية طيلة ساعات الليل في محيط المنزل لحمايته من التخريب على يد المشجعين الغاضبين .