فالنسيا بشباك نظيفة للمرة الأولى بعد 25 مباراة
وضع فالنسيا حداً لمسلسل استقبال شباكه لأهداف خلال آخر 25 مباراة في المسابقات الرسمية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً 2-0 خارج قواعده السبت أمام فياريال، في الجولة 19 لليغا.
وكانت آخر مباراة تمكن خلالها "الخفافيش" من الخروج بشباك نظيفة أمام إيبار، وانتهت 4-0 في 20 أبريل (نيسان) الماضي.
ومنذ هذا التاريخ، خاض 4 مواجهات، جميعها في الليغا، في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 17 مواجهة هذا الموسم و4 في الكأس شهدت تسجيل أهداف في شباكه.
كما كان فالنسيا هو الفريق الوحيد في الليغا منذ عدة جولات الذي استقبلت شباكه أهداف في جميع اللقاءات التي خاضها.
وعلى جانب آخر، واصل الفريق انتفاضته تحت قيادة مدربه الجديد سلفادور غونزاليس 'فورو' محققاً فوزه الثاني على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم، بعد الفوز في الجولة الماضية على ملعبه أمام إسبانيول بهدفين لواحد.
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