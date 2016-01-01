إشبيلية يواصل مطاردة ريال مدريد برباعية على أوساسونا

فاز إشبيلية، اليوم الأحد، على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة بالجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل مطاردة ريال مدريد متصدر البطولة.

وجاءت ثلاثية إشبيلية من خلال فيسنتي إيبورا (ق43 و65) والارجنتيني فرانكو فاسكيز (ق80) وبابلو سارابيا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما سجل سيرجيو ليون هدف أوساسونا الأول (ق15) قبل أن يحرز إيبورا هدف أصحاب الأرض الثاني بالخطأ في مرماه (ق63)، ويسجل كينان كودرو الهدف الثالث لصاحب الأرض في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وبفوزه رفع إشبيلية رصيده إلى 42 نقطة مبتعداً بنقطة عن ريال مدريد المتصدر، أما أوساسونا، الذي لم يفز سوى بمباراة واحدة هذا الموسم، فيبقى في المركز الأخير بتسع نقاط.