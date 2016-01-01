الكاميرون تقصي البلد المنظم و تلاقي السنغال في ربع نهائي الكان

التهم منتخب "الأسود" أحلام أصحاب الأرض وأطاحت الكاميرون بنظيرتها الغابون من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين، بعدما تعادل معه سلبياً اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب الكاميرون رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب بوركينا فاسو، الذي تغلب على منتخب غينيا بيساو 2-0 في المباراة الأخرى بالمجموعة، فيما ارتفع رصيد المنتخب الغابوني إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، إذ كان التعادل اليوم الأحد هو الثالث له على التوالي في المباريات الثلاث التي خاضها بالمجموعة.

وبهذا، يلتقي المنتخب الكاميروني في دور الثمانية مع نظيره السنغالي، الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية قبل مباريات الجولة الثالثة لتصبح المباراة بينهما في دور الثمانية مواجهة مكررة لنهائي البطولة في نسخة 2002 التي استضافتها مالي.

وأصبح المنتخب الغابوني رابع فريق يودع البطولة من الدور الأول على أرضه على مدار تاريخ البطولة، إذ سبقته إلى هذا ثلاثة منتخبات فقط وهي منتخبات إثيوبيا في نسخة 1976 وكوت ديفوار في 1984 وتونس في 1994.