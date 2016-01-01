بوركينا فاسو تهزم غينيا بيساو بثنائية و تعبر الدول الأول (فيديو)

واصل منتخب بوركينا فاسو مسيرته ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً بالغابون، بعدما صعد إلى دور الثمانية بالمسابقة، إثر فوزه السهل 2-0 على منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وتربع منتخب بوركينا فاسو على صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق هدف وحيد أمام منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني، الذي تأهل هو الآخر لدور الثمانية، فيما حل المنتخب الغابوني ثالثاً برصيد ثلاث نقاط ليودع البطولة مبكراً، برفقة منتخب غينيا بيساو الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز رودينيلسون سيلفا هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، أضاف بيرتران تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليتأهل منتخب بوركينا فاسو للأدوار الإقصائية للمسابقة للمرة الثانية خلال النسخ الثلاثة الأخيرة.

وضرب منتخب بوركينا فاسو، الذي يشارك في المسابقة للمرة الخامسة على التوالي، موعداً في ربع النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، الذي تتصارع عليه منتخبات تونس والجزائروزيمبابوي، بعدما حسمت السنغال صدارتها للمجموعة.