بوركينا فاسو تهزم غينيا بيساو بثنائية و تعبر الدول الأول (فيديو)
واصل منتخب بوركينا فاسو مسيرته ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً بالغابون، بعدما صعد إلى دور الثمانية بالمسابقة، إثر فوزه السهل 2-0 على منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.
وتربع منتخب بوركينا فاسو على صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق هدف وحيد أمام منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني، الذي تأهل هو الآخر لدور الثمانية، فيما حل المنتخب الغابوني ثالثاً برصيد ثلاث نقاط ليودع البطولة مبكراً، برفقة منتخب غينيا بيساو الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز رودينيلسون سيلفا هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12.
وفي الشوط الثاني، أضاف بيرتران تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليتأهل منتخب بوركينا فاسو للأدوار الإقصائية للمسابقة للمرة الثانية خلال النسخ الثلاثة الأخيرة.
وضرب منتخب بوركينا فاسو، الذي يشارك في المسابقة للمرة الخامسة على التوالي، موعداً في ربع النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، الذي تتصارع عليه منتخبات تونس والجزائروزيمبابوي، بعدما حسمت السنغال صدارتها للمجموعة.
هكذا تسببت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في شقاق بين الجزائر و البوليساريو
يوجد اختلاف في التقييم بين الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي، إذ تفضل الأولى عدم العودة أو على الأقل تشديد الشروط بينما ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو.. كاميرا المراقبة تفضح جريمة مقتل ضابط شرطة على يد زميله
- جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلات
- وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة
- بالفيديو... لحظات دفن فتاة توفيت بعد ولادتها وسط الثلوج بأعالي جبال أزيلال
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟