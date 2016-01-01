كسر جمجمة لاعب هال سيتي خلال مباراة تشلسي

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي في بيان له أن لاعب وسط الميدان رايان ماسون تعرض لإصابة بكسر في الجمجمة، خلال مباراة الفريق أمس أمام نظيره تشيلسي في مسابقة الدوري المحلي.

وارتطم ماسون (25 عاماً) بمدافع تشيلسي غاري كاهل في الدقيقة 13 من المباراة، ليتقرر خروجه من الملعب على محفة طبيبة واضعاً قناع الأكسجين، بعد أن خضع للعلاج لعدة دقائق.

وانتقل ماسون بعد ذلك لأحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، وخضع لعملية جراحية، حسبما كشف نادي هال سيتي في بيانه.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه قائلاً: "حالة رايان مستقرة ومن المتوقع أن يمكث في المستشفى خلال الأيام المقبلة".

ومن المتوقع أن يصدر اليوم الإثنين تقريراً طبياً مفصلاً حول حالة اللاعب الصحية.

ومن جانبه تحدث كاهل عن إصابة ماسون، قائلاً: "لقد ارتطمت رأسينا، أعرف أنه كان عليه الانتقال إلى المستشفى، أتمنى له الأفضل".

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي 2-0، سجلهما اللاعبان دييغو كوستا وغاري كاهل.

ومنح هذا الفوز تشيلسي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، فرصة لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط.