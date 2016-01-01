فضيحة .. حذف ملعب "المزرعة السعيدة" من منافسات كان الغابون !
تدرس مسؤولو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف", عدم إقامة أي مباراة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالغابون, على ملعب بور جونتي, بداية من الدور ربع النهائي للمسابقة, بسبب سوء أرضية الملعب.
وكانت المنتخبات الأربعة التي تتواجد في المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية (مصر ومالي وأوغندا وغانا), قد اشتكت من سوء أرضية ملعب بور جونتي, وطالبت مرارا وتكرارا نقل المباريات إلى ملعب آخر.
وكان من المنتظر أن يستضيف ذات الملعب, مباراة في الدور ربع النهائي بين متصدر المجموعة الرابعة, ووصيف المجموعة الثالثة, بالإضافة إلى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.
وقرر ''الكاف'' إرسال لجنة تقنية إلى ملعب بور جونتي, لمعاينته عقب مباراة مصر وغانا المقرر إقامتها على الملعب ذاته يوم غد الأربعاء, من أجل اتخاذ القرار النهائي فيما يخص استمرار إقامة اللقاءات عليه من عدمه.
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