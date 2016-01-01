كأس افريقيا للأمم 2017 بالغابون.. ترتيب الهدافين

في ما يلي ترتيب هدافي كأس افريقيا للأمم 2017 في كرة القدم التي أقيمت بالغابون، من 14 يناير الماضي إلى 5 فبراير الجاري، بعد إجراء المباراة النهائية بين منتخبي الكاميرون و مصر (2-1):



- ثلاثة أهداف: جونيور كبنانغا كلونجي (الكونغو الديمقراطية).



- هدفان: رياض محرز واسلام سليماني (الجزائر)، بيير-إيميريك أوباميانغ (الغابون)، ساديو ماني (السنغال)، نعيم سليتي (تونس) بريجوسي ناكولما و اريستيد بانسي (بوركينافاسو)، أندريه ايوو (غانا)، محمد صلاح (مصر)، ميشيل نغادو نغادجي (الكاميرون). - هدف واحد: جواري سواريس و بيكيتي (غينيا بيساو)، بنيامين موكاندجو وسيباستيان سياني وكريستيان باسوغوغ ونيكولاس نكولو وفانسون أبو بكر (الكاميرون)، يوسوفو دايو وبيرتراند تراوري وألان تراوري (بوركينافاسو)، كوداكواشي ماهاشي ونياشا موشيكوي وكنوليدج موسونا وتينداي ندورو (زيمبابوي)، كارا مبودجي وهنري سايفت وبابا كولي ديوب وموسى سو (السنغال)، جوردان أيو واسامواه جيان (غانا)، يوسف لمساكني وطه ياسين الخنيسي ووهبي الخزري (تونس)، سفيان هني (الجزائر)، نيكسنيس كيبانو وندومبي موبيلي وباول خوسي مبوكو بول وجوزيه مبوكو (الكونغو الديمقراطية)، ويلفريد بوني و سيري ديي (كوت ديفوار)، ماثيو دوسيفي وفو دو لابا كودجو (الطوغو)، عزيز بوحدوز وغانم سايس ويوسف النصيري، رشيد العليوي (المغرب)، عبد الله السعيد ومحمود عبد المنعم "كهربا"، محمد النني (مصر)، فاروق ميا (أوغندا)، فاروق ميا (مالي).