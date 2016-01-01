"الكاف " تسحب تنظيم "الشـان" من كينيا و هذه الدولة تنافس المغرب على احتضانه
أخبارنا المغربية
قررت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، سحب تنظيم نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من كينيا، على خلفية تأخرها في إنجاز أشغال الملاعب والفنادق التي تستضيف المنتخبات المشاركة، حيث كشفت مصادر داخل "الكاف" أن الأخيرة قررت أيضا اتخاد القرار النهائي في 14 مارس، بعد توصلها بالتقرير النهائي.
و أوضحت يومية "الصباح" ، أن دولة رواندا قدمت ترشيحها لتنظيم "الشان" بدل كينيا، إذ تتنافس مع المغرب على احتضان التظاهرة، علما أنها سبقت وقدمت ترشيحها مع كينيا، إلا أن "الكاف" منحتها للأخيرة قبل أن تسحبها.
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