عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نتائج ذهاب الدور التمهيدي
في ما يلي نتائج مباريات ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد:
-- الجمعة :
كمبالا سيتى (أوغندا) - بريميرو دي اوجوستو (أنغولا) 1-0.
شبيبة الساورة (الجزائر) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) 1-1.
-- السبت :
نابس سبورت (مدغشقر) - تاونشيب رولرز (بوتسوانا) 2-1.
كوتي دي أور (السيشيل) - كيدوس جيورجيس (إثيوبيا) 0-2.
توسكر (كينيا) - بورت لويس 2000 (الموريشيس) 1-1.
زاناكو (زامبيا) - آرمى باتريوريتيك (رواندا) 0-0.
رويال ليبوباردس (سوازيلاند) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو) 0-1.
زيماموتو (زنجبار) - فيروفيارو بيرا (موزمبيق) 2-1.
ليولي (ليسوثو) - سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد (زمبابوي) 0-0.
سانت لويزيان (جزر الرينيون) - بيدفيست ويتس (جنوب أفريقيا) 2-1.
رايل كلوب دو كاديوغو (بوركينا فاسو) - ديابل نوار (الكونغو) 3-0.
تاندا (كوت ديفوار) - آس فان (النيجر) 3-0.
جوهانسينس (سييرا ليون) - اتحاد الفتح الرياضي (المغرب) 1-1.
مونانا (الغابون) - فيتالو (بوروندي) 2-0.
جوري (السنغال) - حوريا (غينيا) 0-0.
ريال باماكو (مالي) - ريفرز يونايتد (نيجيريا).
-- الأحد :
نغايا كلوب (جزر القمر) - يانغ أفريكانز (تنزانيا)1-5
اوول ستار اف سي (غانا) - أهلي طرابلس (ليبيا) 1-3.
كوتون سبورت اف سي (الكاميرون) - نادي أطلع برة (جنوب السودان) 2-0.
ليوبارد دو دوليسي (الكونغو) - يو ام اسي دي لوم (الكاميرون) 1-0.
باراك يونغ (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي) 1-0.
غامبيا بور أوتوريتي (غامبيا) - سيوي سبور (كوت ديفوار) 1-0.
سوني إيلا نغيما (غينيا الإستوائية) - المريخ (السودان) 0-1.
فضيحة بالصور .. مغربية اشترت سيارة "نيسان" على أساس أنها جديدة و هذه المفاجأة الصادمة التي تعرضت لها
أخبارنا المغربية : ع . الوزاني كشفت مواطنة مغربية ، أنها وقعت ضحية غش و تدليس من طرف فرع شركة "أوطو هول" بمدينة طنجة ، المكلفة بتسويق ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟