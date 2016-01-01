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بايرن ميونخ يسحق آرسنال بخماسية مدوية (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 54 دقيقة مضت
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بايرن ميونخ يسحق آرسنال بخماسية مدوية (فيديو)

سجل لاعب الوسط الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا هدفين ليقود فريقه بايرن ميونخ الألماني إلى وضع أكثر من مجرد قدم في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5-1 على آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

 

وأنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل 1-1، إذ تقدم الهولندي آريين روبن لبايرن بهدف مبكر في الدقيقة 11 وتعادل التشيلي أليكسيس سانشيز لآرسنال (المدفعجية) في الدقيقة 30.

 

وفي الشوط الثاني، أضاف بايرن ثلاثة أهداف أخرى في غضون 10 دقائق، أحرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 وألكانتارا في الدقيقتين 56 و63.

 

وأضاف البديل توماس مولر الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 88، بعد دقيقتين فقط من نزوله، ليحسم بايرن المواجهة بشكل كبير قبل مباراة الإياب على ملعب آرسنال بعد ثلاثة أسابيع.

 

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