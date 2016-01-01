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نجاة عائلة عصام الحضري من حادث طائرة

بواسطة أخبارنا المغربية - متابعات 6 ساعات 15 دقيقة مضت
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نجاة عائلة عصام الحضري من حادث طائرة

نجت عائلة حارس مرمى منتخب مصر ونادي وادي دجلة، عصام الحضري، من حادث طائرة داخلية متجهة من العاصمة القاهرة إلى أسوان.

 

و وفق صحيفة "البوابة" الإلكترونية، فإن الطائرة تعرضت لعطل في جناحها نتيجة اصطدامها بطائرة أخرى.

 

وكان من بين ركاب الطائرة زوجة وأولاد عصام الحضري، الذين كانوا فى طريقهم لقضاء إجازة قصيرة بأسوان.

 

وتوقفت الطائرة لإصلاح العطل في مطار الأقصر، الذي سمح بهبوطها الاضطراري، قبل أن تواصل رحلتها مرة أخرى إلى أسوان.

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