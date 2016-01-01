في لقاء سجل فيه المغربي كارسيلا .. غرناطة أول فريق في تاريخ "الليغا" يلعب بـ11 جنسية مختلفة
أبرزت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أن فريق غرناطة، أصبح بعد اكتساحه لضيفه ريال بيتيس 4-1 أمس الجمعة، في انطلاقة الجولة 23 من الدوري الإسباني، أول فريق في تاريخ "الليغا" يلعب بتشكيلة مكونة من 11 لاعباً من 11 جنسية مختلفة.
وبدأ المدير الفني للفريق الأندلسي، لوكاس ألكاراز، المباراة بتشكيلة دولية مكونة من 11 جنسية مختلفة، جاءت على النحو التالي:
هيكتور أورتيغا (إسبانيا)، غييرمو أوتشوا (المكسيك)، أدريان راموس (كولومبيا)، سفيرير إنغاسون (آيسلندا)، غاستون سيلفا (أوروغواي)، مارتن هونجغا (الكاميرون)، مبارك واكاسو (غانا)، أندرياس بيريرا (البرازيل)، ديميتري فولكييه (فرنسا)، أوتشي أغبو (نيجيريا)، مهدي كارسيلا (المغرب).
وأثناء المباراة، تم إجراء تبديلات والدفع بالإسبانيين سيرجي سامبر وإيزاك كوينكا، بالإضافة لليوناني باناغيوتيس كوني.
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